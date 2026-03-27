Entre cores e sorrisos, alunos de Odontologia da FAI ampliam acesso à saúde bucal infantil com atendimentos gratuitos

Um dos destaques do curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina (FAI) são as atividades práticas da disciplina de Odontopediatria.

As consultas, realizadas pelos alunos sob supervisão docente, ocorrem nas clínicas da instituição e têm como objetivo oferecer tratamento especializado gratuito para crianças da região, auxiliando na redução das filas do sistema público de saúde.

A estratégia de humanização adotada pelos estudantes é outro diferencial. Com capricho, eles decoram integralmente as salas de atendimento com temas lúdicos.

A iniciativa visa reduzir a ansiedade infantil e transformar o ambiente clínico em um espaço acolhedor, facilitando a adesão dos pequenos pacientes aos procedimentos, que incluem desde limpezas preventivas até tratamentos mais complexos.

Segundo a coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Lihtiene Ribeiro Castilho Padula, a prática é fundamental para a formação acadêmica e para o papel social da instituição. “A disciplina permite que o aluno desenvolva a sensibilidade necessária para lidar com o paciente infantil. Ao decorarem as salas e utilizarem uma abordagem lúdica, eles compreendem que o cuidado vai muito além da técnica clínica; trata-se de construir confiança e promover saúde com dignidade”, afirma.

A atividade destaca os números expressivos da instituição que, no último ano, contabilizou quase 9 mil atendimentos odontológicos gratuitos. Com investimentos próprios em materiais de alta qualidade e infraestrutura, a FAI é reconhecida como um braço essencial da saúde pública em Adamantina, oferecendo tratamentos odontológicos integrados.

Por Jéssica Nakadaira

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