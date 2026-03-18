18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina tem disputa inédita pelo título nesta sexta-feira

Após vários confrontos disputadíssimo com os jogos que abrilhantaram as noites de segunda, quarta e sextas-feiras, que levaram ao delírio os esportista e torcedores de Adamantina e cidades vizinhas, a competição esportiva da bola pesada, mais bem organizada e disputada da região da alta Paulista, a 18° Copa Regional FAI/ Selar de Futsal de Adamantina/2026, chega ao seu final.

Na noite desta sexta-feira (27) às 20h00, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, estarão em quadra frente a frente na grande decisão, as equipes do Fênix FC/ Country do presidente Guilherme Aranha e Os Primos FC/ Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça/ Med Imagem.

As duas equipes buscarão o título importante e que será inédito da competição do futsal de Adamantina, já que ambas as equipes nunca foram campeão.

Consolidada como um dos maiores eventos esportivos da região, a competição reuniu equipes de alto nível e proporcionou jogos intensos e cheios de emoção ao longo de toda a disputa. Ao todo, foram registrados 248 gols em 38 partidas, alcançando média de 6,5 gols por jogo, números que evidenciam o caráter ofensivo e competitivo do torneio.

Entre os destaques individuais da competição está o artilheiro Luiz Guilherme Pires de Souza, da equipe S.E. 4 Amigos, com 12 gols marcados até o momento. Já a melhor defesa é compartilhada pelas equipes Hookah Valem e Panela Caipira, ambas com apenas 13 gols sofridos.

ARBITRAGEM

Equipe de Arbitragem JCM Tupi Paulista.

MESÁRIO

Jatyr

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina – Luis Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e Luciano Netto.

PARCERIA

Centro Universitário Adamantina- FAI

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina-

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.