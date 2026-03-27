Furto em Adamantina termina com três presos em Lucélia

Uma bicicleta furtada em Adamantina foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (27), em Lucélia. Três pessoas, de 46, 24 e 20 anos, foram presas.

Segundo a PM, o crime ocorreu por volta das 19h, na região central. Após análise de câmeras, os policiais identificaram o suspeito. Durante patrulhamento, ele foi abordado e confessou ter trocado a bicicleta por drogas em Lucélia.

Com as informações, a equipe localizou os outros dois envolvidos. O último admitiu ter desmontado a bicicleta, e as peças foram encontradas na residência.

Todos foram levados ao plantão da Polícia Civil e permaneceram presos em flagrante por furto e receptação. A bicicleta foi recuperada e reconhecida pela vítima. (Por: Redação)



