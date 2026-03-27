Prefeitura de Adamantina realiza solenidade de posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Adamantina, 26 de março de 2026 – A Prefeitura de Adamantina realiza na segunda-feira (30), a partir das 9h no 5º andar do Paço Municipal a cerimônia de posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

O CMDM foi criado por meio da lei nº4.492 de 18 de março de 2026 com o objetivo de formular, acompanhar e propor diretrizes para as políticas públicas municipais voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres e, ainda, acompanhar e avaliar as ações governamentais destinadas a eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, assegurando sua plena participação nas esferas política, econômica, social, cultural e de saúde.

A composição do conselho contará com 16 membros titulares e suplentes com mandato de dois anos, permitida uma única recondução, sendo: dois representantes da Secretaria de Assistência Social, dois da Secretaria Municipal de Saúde, um da Secretaria de Cultura e Turismo e outro da Secretaria de Gabinete, um indicado pelo Polícia Militar e outro pela Delegacia de Defesa da Mulher.

Ainda irão compor o conselho dois representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, dois representantes das instituições de ensino superior do município, dois representantes de entidades e dois representantes indicados pelos clubes de serviço.

O CMDM fará reuniões ordinárias a cada dois meses e contará com apoio técnico e administrativo da Secretaria de Assistência Social. Após a posse, será realizada a primeira reunião do conselho quando será nomeada a diretoria composta por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

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