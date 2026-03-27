Caminhão carregado de amendoim tomba e interdita alça de acesso da SP-333

Um caminhão carregado de amendoim tombou na manhã de sexta-feira (27), na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-233), em Echaporã (SP).
Até a última atualização desta reportagem, a alça de acesso está totalmente interditada no km 269 e é necessário que os motoristas redobrem a atenção.
De acordo com a Agência de Transportes do Estado (Artesp), o motorista não ficou ferido e as causas do acidente ainda serão esclarecidas. Após o tombamento, não há informações de congestionamento.
Em outro acidente na região, uma pessoa morreu depois de um acidente no km 222, da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225) em Pederneiras (SP), na noite de quinta-feira (26).
De acordo com a Agência de Transportes do Estado (Artesp), a vítima dirigia uma caminhonete e, por motivos que ainda serão investigados, bateu na traseira de um caminhão.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação