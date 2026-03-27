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Grave acidente mata homem e deixa outro ferido em rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Conchal (SP), na tarde desta sexta-feira (27) . A identidade da vítima não foi informada.

Segundo a concessionária Arteris Intervias, o acidente envolveu uma caminhonete e um automóvel em uma colisão frontal.

De acordo com informações da concessionária, a vítima fatal é de Conchal. Já o outro homem seguia de Mogi Mirim (SP) para Araras (SP).

Equipes do Serviço de Atentimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, do Policiamento Rodoviário e da concessionária Arteris Intervias atuam no atendimento da ocorrência.

A rodovia permanece parcialmente interditada, com fluxo desviado no trecho.

Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Gean Mendes/F5 Conchal

 
 
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