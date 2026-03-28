Final histórica consagra equipe Os Primos como campeão da Copa FAI de Futsal 2026 em Adamantina

A grande final da Copa FAI de Futsal 2026 entrou para a história do esporte de Adamantina. Em uma noite marcada por emoção, alto nível técnico e arquibancadas lotadas, a equipe Os Primos FC/Laís Pré-Moldados/Empório da Linguiça/Med sagrou-se campeã após um confronto eletrizante contra o FHÊNIX FC/Country Bar. O placar de 8 a 7, em um jogo com 15 gols, coroou a competição com uma das decisões mais emocionantes já registradas.

Realizada no Ginásio Municipal de Esportes Paulo Camargo, a final foi digna de uma grande decisão. As duas equipes protagonizaram uma partida intensa, com lances de qualidade, muitos gols e forte vibração dentro e fora de quadra, envolvendo o público do início ao fim.

Consolidada como um dos principais eventos esportivos da região, a Copa FAI de Futsal 2026 reuniu equipes de alto nível e proporcionou jogos equilibrados e disputados ao longo de toda a competição. Ao todo, foram registrados 263 gols em 39 partidas, números que evidenciam o perfil ofensivo e competitivo do torneio.

A decisão entre FHÊNIX FC/Country Bar e Os Primos FC movimentou o cenário esportivo local, atraindo grande público e reforçando o prestígio da competição. Mais do que a disputa em quadra, o evento reafirmou o papel do esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e formação de cidadãos.

A realização da Copa também evidencia a importância do trabalho conjunto entre instituições organizadoras, apoiadores e o poder público, garantindo a estrutura necessária para o sucesso do evento. Além disso, a competição contribuiu para o fortalecimento do esporte local, incentivando a participação de jovens, revelando talentos, promovendo a integração entre atletas, equipes e comunidade, além de movimentar a economia do município.

Destaques da competição

Entre os destaques individuais, o artilheiro foi Luiz Guilherme Pires de Souza, da equipe S.E. 4 Amigos, com 12 gols marcados. Já o título de melhor defesa ficou com as equipes Hookah Valem e Panela Caipira, ambas com apenas 13 gols sofridos.

Com mais uma edição concluída com sucesso, a Copa FAI de Futsal reafirma sua relevância no calendário esportivo regional, consolidando-se como referência e fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento do esporte em Adamantina e em toda a região.

Por Caio Vasques / Comunicação Prefeitura de Adamantina

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