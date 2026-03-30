SORVETERIA LA.OLIMAREÑA comemora 53 anos de tradição em Adamantina

A Sorveteria La.Olimareña Sorvetes, por muitos anos conhecida como Tropical, chega aos 53 anos de atuação consolidando uma história marcada por tradição, dedicação e sabores que fazem parte da vida de gerações em Adamantina.

Ao longo desse período, o local se firmou como um verdadeiro ponto de encontro, reunindo famílias e amigos não apenas para apreciar sorvetes, mas também para compartilhar momentos especiais, construir lembranças e viver experiências que atravessam o tempo.

A comemoração também carrega um significado especial ao relembrar os fundadores, Dario Morelli e Adelina Ferrari Morelli (in memoriam), que deram início ao empreendimento com muito empenho e paixão, deixando um legado que segue pre-sente até hoje.

De acordo com a família, os princípios transmitidos pelos fundadores continuam guiando o trabalho diário, refletidos na qualidade dos produtos, no cuidado com os detalhes e no atendimento próximo aos clientes.

A equipe da La.Olimareña ressalta ainda a importância de todos que fizeram parte dessa trajetória — clientes, colaboradores e amigos —, fundamentais para trans-formar a sorveteria em um espaço tradicional de convivência e boas recordações.

Na rua General Isidoro, 526. Telefone: (18) 99668-9852.

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