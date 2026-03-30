Empresa começa obras nos barracões do antigo IBC com investimento previsto de R$ 5,8 milhões

Com o objetivo de expandir suas atividades industriais, na manhã da última quarta-feira (25) a reportagem do Jornal Folha Regional registrou que a empresa Pro Temper Vidros Ltda., deu início aos trabalhos que resultarão na transformação dos barracões do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café) – localizado no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Tetsushi Haga, próximo ao Campo da Acrea –, uma vez que foi a vencedora do processo licitatório que resultou na concessão de direito real de uso pela Prefeitura de Adamantina com vigência de 15 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As obras iniciais em execução com maquinários correspondem à terraplanagem da área externa do imóvel, na lateral direita. O prazo estabelecido para a conclusão total dos serviços é de até 365 dias, quando deverá ser iniciado o funcionamento no local.

De acordo com o contrato de concessão, a empresa investirá a expressiva quantia de R$ 5.800.000,00 na adequação, modernização e reaproveitamento da estrutura existente.

O imóvel possui área total superior a 17 mil metros quadrados, incluindo um armazém com aproximadamente 7,6 mil metros quadrados, estrutura considerada estratégica para o crescimento industrial e logístico da empresa no município.

Diante do potencial do imóvel, a projeção é gerar 70 empregos diretos, bem como um retorno estimado de R$ 852 mil em arrecadação tributária, considerando impostos como ISS, ICMS, IPVA e IPI, no período de 12 meses após o início das atividades.

“A empresa vencedora será responsável por todas as despesas de reforma e adequação do imóvel, incluindo a substituição integral das redes elétrica e hidráulica, pavimentação interna, cercamento de todo o perímetro, além de adequações obrigatórias de acessibilidade e sistemas de prevenção e combate a incêndio. Além das intervenções internas, a concessionária também deverá executar melhorias urbanísticas no entorno do imóvel, como a padronização das calçadas e o recapeamento do asfalto adjacente, contribuindo para a valorização da Vila Industrial e para a mobilidade urbana da região”, consta no Edital, segundo a Prefeitura.

Por Folha Regional Adamantina

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