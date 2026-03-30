Adamantina é contemplada com Selo FNAS 2025 em reconhecimento à gestão da Assistência Social

O município de Adamantina/SP foi contemplado com o Selo FNAS – Edição 2025, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social.

O Selo FNAS é uma certificação concedida pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que reconhece municípios e estados que se destacam na gestão dos recursos da Assistência Social. Na prática, o selo funciona como um indicador de qualidade administrativa, avaliando se os recursos públicos destinados à área estão sendo planejados, executados e prestados contas de forma correta, transparente e eficiente.

Ele está diretamente ligado ao funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e considera aspectos técnicos da gestão financeira, como organização orçamentária, execução dos recursos e cumprimento das normas federais.

A premiação foi concedida à Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em reconhecimento ao cumprimento de critérios técnicos e de gestão no âmbito do financiamento da política pública de assistência social, evidenciando o compromisso do município com a transparência, a organização e a eficiência na aplicação dos recursos destinados ao setor.

O certificado é assinado por José Arimatéia de Oliveira, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, e por André Quintão Silva, Secretário Nacional de Assistência Social. Para a conquista do Selo FNAS – Edição 2025, Adamantina atendeu a critérios rigorosos estabelecidos pelo Governo Federal, entre eles: Preenchimento do sistema AgilizaSUAS: o município alcançou 100% de preenchimento das informações, com base na prestação de contas do exercício de 2024, aferida em outubro do ano subsequente; Monitoramento dos Fundos de Assistência Social: cumprimento das exigências como o envio do Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) ao FNAS, comprovação da alocação de recursos próprios, existência de Unidade Gestora (UG) e de Unidade Orçamentária (UO) própria do Fundo de Assistência Social; Execução financeira dos recursos: aplicação de, no mínimo, 75% dos recursos recebidos nos blocos de financiamento da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, conforme apuração realizada em outubro do ano subsequente à execução.

O que isso representa na prática

Esse reconhecimento mostra que Adamantina não apenas cumpre exigências burocráticas, mas mantém uma gestão estruturada, responsável e orientada a resultados, garantindo que os serviços socioassistenciais funcionem de forma adequada.

Na prática, isso significa:

mais eficiência no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade;

melhor uso do dinheiro público;

fortalecimento da rede de proteção social no município.

Em síntese, o Selo FNAS confirma que Adamantina está alinhada às boas práticas nacionais na Assistência Social e se destaca pela qualidade da gestão e compromisso com a população.

A conquista do selo reforça o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, na gestão da política pública, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e eficaz, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população e para o fortalecimento das políticas sociais no município.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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