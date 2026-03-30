Empossados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou, na manhã desta segunda-feira (30), no gabinete municipal, a cerimônia de posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). O ato contou com a presença do prefeito, da vice-prefeita, secretárias municipais, além de representantes do poder Legislativo, de entidades e associações do município.

Com a posse, o CMDM passa a contar oficialmente com seus representantes legais. O colegiado é composto por 16 membros, entre titulares e suplentes, com mandato de dois anos, sendo permitida uma única recondução. A composição contempla representantes do poder público e da sociedade civil, garantindo pluralidade e participação social na construção de políticas públicas.

Representantes de órgãos governamentais:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Rosana Turibio de Paula

Suplente: Patrícia Adriana Mendes

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Rosemeire Piva Dadamo

Suplente: Patrícia Queiroz Ribeiro Mochiuti

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria de Gabinete

Titular: Vilma Josefa Guelsi de Alcântara

Suplente: Ana Queila Macedo da Silva Zanardo

Polícia Militar e Delegacia de Defesa da Mulher

Titular: Patrícia Tranche Vasques

Suplente: Josiane Testa Revolta

Representantes de órgãos não governamentais:

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Titular: Juliana Squizatto da Rocha

Suplente: Nádia Regina Mendes Leocádico

Instituições de Ensino Superior do município de Adamantina

Titular: Jesana Silva de Lima

Suplente: Renata Motta Chicoli

Entidades do município com atuação na defesa dos direitos da mulher

Titular: Roseli Lozano Godoy

Suplente: Andressa Claudia Perondi Sarpari

Clubes de Serviço do município

Titular: Gislaine Targa Neves Simoncelli

Suplente: Elisabeth de Cássia Barbosa Corraro

O Conselho

Criado por meio da Lei nº 4.492, de 18 de março de 2026, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem como objetivo formular, acompanhar e propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos das mulheres. Também compete ao órgão acompanhar e avaliar ações governamentais destinadas à eliminação de todas as formas de discriminação e violência, assegurando a participação plena das mulheres nas esferas política, econômica, social, cultural e de saúde.

O CMDM realizará reuniões ordinárias a cada dois meses e contará com apoio técnico e administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Após a posse, será realizada a primeira reunião do conselho, ocasião em que será definida a diretoria, composta por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário.

A implantação do conselho representa um importante avanço institucional para o município, fortalecendo as políticas públicas e ampliando os espaços de participação e controle social na garantia dos direitos das mulheres.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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