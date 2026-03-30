Feira QualiAgro movimenta Parque dos Pioneiros durante a realização do Circuito Sesc de Artes

Os participantes das associações e cooperativas da agricultura familiar Aplemar , Casa, Rota das Frutas e CAMFRA montaram seus estandes em frente ao espaço gastronômico “João Vitor Marega”. A novidade foi a exposição e a comercialização de bambu e flores.
De acordo com a diretora de agricultura e abastecimento, Débora Queiroz Cecílio, a avaliação da edição é positiva. “Os produtores venderam muito bem, ficaram bem contentes com a feira”, garante.
A próxima Feira QualiAgro ocorrerá durante a 3ª edição do Moto Rock 2026. A exposição será no dia 28 de março no período da manhã.
Sobre a Feira QualiAgro
A iniciativa da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), consiste em possibilitar que as associações e cooperativas de produtores rurais do município comercializem os seus produtos que vão desde o hortifrúti, leite e seus derivados e, ainda, mel.
Atualmente, a pasta conta com 240 agricultores que integram o programa desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina que consiste na disponibilização do composto orgânico.
Além de receberem o composto gratuito, os agricultores cadastrados na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), ainda têm à disposição a assistência técnica gratuita que auxilia no fomento da atividade econômica.