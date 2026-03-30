Feira QualiAgro movimenta Parque dos Pioneiros durante a realização do Circuito Sesc de Artes

No último domingo (29), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), realizou mais uma edição da Feira QualiAgro em meio a realização do Circuito Sesc de Artes. No último domingo (29), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), realizou mais uma edição da Feira QualiAgro em meio a realização do Circuito Sesc de Artes.

Os participantes das associações e cooperativas da agricultura familiar Aplemar , Casa, Rota das Frutas e CAMFRA montaram seus estandes em frente ao espaço gastronômico “João Vitor Marega”. A novidade foi a exposição e a comercialização de bambu e flores.

De acordo com a diretora de agricultura e abastecimento, Débora Queiroz Cecílio, a avaliação da edição é positiva. “Os produtores venderam muito bem, ficaram bem contentes com a feira”, garante.

A próxima Feira QualiAgro ocorrerá durante a 3ª edição do Moto Rock 2026. A exposição será no dia 28 de março no período da manhã.