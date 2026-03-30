Câmara Municipal recebe Selo Diamante em Transparência Pública

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou nesta sexta-feira (27) mais uma etapa do 30º Ciclo de Debates, reunindo gestores públicos do oeste paulista em um encontro estratégico voltado à eficiência administrativa, transparência e políticas públicas essenciais.

O evento, vinculado à Unidade Regional do TCESP de Adamantina, foi realizado em Dracena e contou com a participação de prefeitos, vereadores e secretários dos 23 municípios da região: Adamantina, Arco-Íris, Bastos, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Queiroz, Rinópolis, Sagres, Salmourão e Tupã.

Um dos destaques do encontro foi a entrega do Selo Diamante de Transparência Pública – edição 2025 – aos municípios da região que se destacaram com trabalho nos portais tanto do poder executivo como do legislativo.

A Câmara Municipal de Adamantina foi reconhecida com o selo Diamante em Transparência Pública durante o 3º Debate promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A premiação destaca o compromisso do Legislativo municipal com a clareza, acessibilidade e qualidade das informações disponibilizadas à população.

O selo Diamante representa o mais alto nível de avaliação no índice de transparência, sendo concedido a instituições que atendem rigorosamente aos critérios estabelecidos pelos órgãos de controle. Entre os pontos analisados estão a divulgação de dados orçamentários, acesso à informação, atualização de conteúdos e facilidade de navegação nos portais institucionais.

O presidente da Câmara de Adamantina, Eder Ruete recebeu o certificado das mãos da presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Cristina de Castro Moraes.

A conquista destaca o empenho da Câmara de Adamantina em promover uma gestão pública responsável, alinhada aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência.

Ao se pronunciar, Eder Ruete, agradeceu o reconhecimento em nome das cidades premiadas e atribuiu o resultado ao empenho do corpo técnico da Câmara Municipal de Adamantina e dos demais municípios contemplados.

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