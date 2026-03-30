Projeto Nossa Energia está em Adamantina com dicas de segurança, troca de lâmpadas e atividades gratuitas

Até quinta-feira (2), a unidade móvel do Projeto Nossa Energia, da Energisa Sul-Sudeste, segue na Estação Recreio, em Adamantina. Com troca de lâmpadas, ventiladores e sorteio de geladeiras para famílias de baixa renda, a atração traz ainda uma programação cultural para todas as idades. Até quinta-feira (2), a unidade móvel do Projeto Nossa Energia, da Energisa Sul-Sudeste, segue na Estação Recreio, em Adamantina. Com troca de lâmpadas, ventiladores e sorteio de geladeiras para famílias de baixa renda, a atração traz ainda uma programação cultural para todas as idades.

A analista de Eficiência Energética, Ana Letícia de Peres Vinha, explica que além da substituição de equipamentos usados por modelos mais econômicos e eficientes, o projeto leva orientações sobre o uso correto da energia elétrica, dicas de economia e alerta sobre os riscos de acidentes envolvendo a eletricidade.

“Para a troca de lâmpadas é preciso estar cadastrado na tarifa social de energia elétrica, apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e uma conta recente de energia. Cada família pode trocar até seis lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas pela mesma quantidade de lâmpadas novas de tecnologia LED”, detalha.

Já os interessados em trocar ventiladores antigos por novos devem fazer um cadastro antecipado na unidade móvel até quarta-feira (1º).

No local, o caminhão fica aberto para atendimento de segunda a quarta-feira, das 8h às 17h, e na quinta até às 20h.

Sorteio de geladeiras

Ainda na quinta-feira, às 18h, acontece o sorteio de geladeiras novas. Durante a estada do caminhão na cidade, as equipes do Nossa Energia estão visitando moradores indicados pela Assistência Social, com o objetivo de conferir se eles correspondem aos critérios para a inclusão no sorteio do refrigerador. Os contemplados no sorteio deverão entregar as geladeiras antigas para, então, receber o equipamento novo.

Diversão garantida

Como parte da programação no município, na quinta-feira também haverá sessão gratuita de teatro e cinema, a partir das 18h.

É uma oportunidade para conhecer de perto a estrutura da unidade móvel da Energisa, um caminhão adaptado com equipamentos supermodernos e sala multimídia para exibição de vídeos educativos e espaços interativos com experimentos científicos sobre energia. “Tudo para estimular o uso racional e seguro da energia de forma lúdica e divertida”, completa Ana Letícia.

Serviço:

Nossa Energia em Adamantina

Data: Até quinta-feira (2)

Local: Estação Recreio – Rua Dona Josefina Dall’ Antônia Tiveron, 97.

Por: Edneia Cristina da Silva Zart / Anl Comunicacao III – Foto: IMPACTO

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