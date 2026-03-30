Alunos de Farmácia da FAI realizam visita técnica à Eurofarma e Cacau Show em Itapevi

Estudantes do curso de Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (FAI) participaram, no último dia 17 de março, de uma visita técnica às instalações da indústria farmacêutica Eurofarma e à Mega Store da Cacau Show, em Itapevi (SP). A atividade, coordenada pela Prof.ª Dra. Fernanda Blini M. Malheiros e acompanhada pela Prof.ª Ma. Regina Ruete, visou integrar o conteúdo teórico da graduação à realidade prática do setor industrial farmacêutico e de alimentos.

Na Eurofarma, os acadêmicos acompanharam de perto as etapas dos processos industriais, com foco nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) e nos rigorosos protocolos de controle de qualidade exigidos para a produção de medicamentos em larga escala. A imersão permitiu a observação direta do cotidiano de uma das maiores indústrias do setor no país, reforçando a compreensão sobre as normas regulatórias vigentes.

A programação incluiu ainda uma visita à Mega Store da Cacau Show. No local, o grupo analisou processos de inovação e produção no setor alimentício, área que guarda correlações diretas com a atuação do farmacêutico, especialmente no que tange à segurança alimentar e desenvolvimento de produtos.

Para a coordenadora do curso, Dra. Fernanda Blini M. Malheiros, a iniciativa é fundamental para a formação de profissionais alinhados às exigências do mercado. “A visita técnica é uma ferramenta essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois aproxima os alunos da realidade profissional e fortalece o desenvolvimento de competências fundamentais. Proporcionar esse tipo de experiência é investir na qualidade da formação dos nossos alunos”, destacou.

Por Prof.ª Dra. Fernanda Blini M. Malheiros / Crédito das fotos: Arquivo Pessoal

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