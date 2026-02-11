Votação que escolherá os novos membros da CIPA da Prefeitura de Adamantina acontece entre os dias 11 e 13 de fevereiro

A eleição para os novos membros que irão compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura de Adamantina acontece de quarta-feira (11) a sexta-feira (13). A eleição para os novos membros que irão compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura de Adamantina acontece de quarta-feira (11) a sexta-feira (13).

Os servidores do município poderão escolher seu candidato de forma online. Para isso, basta acessar o QR Code disponível no site oficial ou nas redes sociais da Prefeitura.

Os candidatos inscritos são: Adelino Alves Moreira, do Departamento de Controle de Vetores; Clovis Donizeti Fiorentim (“Terrinha”) e Dara Mariana Soares Vieira, da Secretaria de Cultura e Turismo; Emanuely Aparecida Silva dos Santos e Meiriely Aparecida Silva dos Santos, da Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária; Luciano da Luz Portula, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

O processo segue as normas regulamentadoras (Portaria SSST nº 08/1999 e Portaria MTP nº 422/2021). A composição contará com cinco membros eleitos e seus respectivos suplentes, além de cinco indicados pela administração. O mandato será de 12 meses.