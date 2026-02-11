Final de semana de carnaval em Adamantina terá trenzinho da folia e feira da mulher empreendedora descentralizada

A maior festa popular brasileira que é o carnaval está chegando e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para o final de semana.

Na sexta-feira (13) e no sábado (14), a partir das 19h30, o já tradicional trenzinho da folia percorrerá as ruas e avenidas dos bares e restaurantes da cidade tocando marchinhas de carnaval.