Final de semana de carnaval em Adamantina terá trenzinho da folia e feira da mulher empreendedora descentralizada

A maior festa popular brasileira que é o carnaval está chegando e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para o final de semana.
Na sexta-feira (13) e no sábado (14), a partir das 19h30, o já tradicional trenzinho da folia percorrerá as ruas e avenidas dos bares e restaurantes da cidade tocando marchinhas de carnaval.
Anteriormente agendada para o último domingo (8), mas não realizada em virtude das condições climáticas, a Feira da Mulher Empreendedora descentralizada acontecerá neste domingo (15) no Parque dos Pioneiros a partir das 16h e, ainda, a Jazz Band Los Kandangos estará presente, fazendo uma apresentação a partir das 17h30.
Por Natacha Dominato
