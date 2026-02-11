Carnaval 2026: Comércio em Adamantina fechará nos dias 16 e 17; supermercados permanecerão abertos

O comércio varejista de Adamantina terá o funcionamento alterado durante o período de Carnaval de 2026. Segundo o cronograma divulgado pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) Nova Alta Paulista, as lojas permanecerão fechadas na segunda-feira (16) e na terça-feira (17).

O Carnaval não é considerado feriado nacional, mas sim ponto facultativo. Por conta disso, a paralisação das atividades na segunda-feira ocorre devido a um acordo de troca de dias de trabalho com o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho.

Embora o comércio geral permaneça fechado durante a folia, os supermercados de Adamantina e região estarão abertos nos dias 16 e 17, conforme informativo do Sincomércio da Nova Alta Paulista. CONFIRA O RESUMO DOS HORÁRIOS: Sábado (14): Comércio aberto das 9h às 13h; supermercados abertos; Domingo (15): Comércio fechado; supermercados abertos; Segunda-feira (16): Comércio fechado; supermercados abertos; Terça-feira (17): Comércio fechado; supermercados abertos; Quarta-feira (18): Comércio aberto das 8h às 18h; supermercados abertos. Por IMPACTO NOTÍCIAS

