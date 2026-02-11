Congresso técnico reúne 16 representantes das equipes que participarão da 18ª edição da Copa FAI de Futsal 2026

A 18ª edição da Copa FAI tem início no dia 23 de fevereiro às 19h30 no ginásio Paulo Camargo. A competição é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR). A 18ª edição da Copa FAI tem início no dia 23 de fevereiro às 19h30 no ginásio Paulo Camargo. A competição é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR). O torneio conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI) que dá nome à competição. Na noite de ontem (10), foi realizado o congresso técnico que reuniu autoridades municipais e os representantes de cada uma das 16 equipes inscritas de Adamantina e região.

Durante o congresso, foi apresentado o regulamento da competição, realizado o sorteio dos jogos e, ainda, apresentado os cabeças de chave. Os jogos acontecem de segunda, quarta e sexta a partir das 19h30 no ginásio Paulo Camargo.

Ainda durante o encontro, os membros das equipes participantes fizeram a entrega de uma cesta básica que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

Por: Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

