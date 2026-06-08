FAI/Adamantina conquista classificação emocionante e está na seminfinal da Copa da LFP Sub-20

A equipe da FAI/Adamantina Futsal garantiu sua classificação para a semifinal da Copa da LPF (Liga Paulista de Futsal) Sub-20 em uma partida marcada por muita emoção na tarde deste domingo (07), em Itaquaquecetuba.

O confronto foi realizado na casa do Itaqua Futsal, equipe que terminou a fase de grupos com a melhor campanha da competição.

No tempo normal, o equilíbrio prevaleceu e o duelo terminou empatado em 1 a 1. O gol da equipe adamantinense foi marcado por Trintin, mantendo o FAI/Adamantina vivo na disputa pela vaga.

Com a igualdade no placar, a decisão foi para a prorrogação. O Itaqua chegou a abrir vantagem e encerrou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. Porém, demonstrando poder de reação e muita determinação, o FAI/Adamantina buscou a virada e venceu por 2 a 1, na prorrogação, com dois gols decisivos do jogador Roger.

A classificação teve um sabor especial, já que a equipe de Adamantina eliminou fora de casa o time de melhor campanha da fase de grupos. A atuação mostrou a força do elenco e a qualidade do trabalho desenvolvido pela comissão técnica ao longo da competição.

Agora, o FAI/Adamantina volta suas atenções para a semifinal da Copa da LPF Sub-20, mantendo vivo o sonho de chegar à grande decisão e conquistar o título da competição.

A expectativa é de mais um grande desafio, com a equipe buscando manter o bom momento e a confiança conquistada nesta importante vitória.

Redação: Rita Nery – Foto Cedida Lucão Hoto

.