Secretária de Cultura, Ana Queila, destaca programação dos 77 anos de Adamantina

A programação especial dos 77 anos de Adamantina – comemorado no dia 13 de junho – divulgada pela Prefeitura de Adamantina, começa nesta segunda-feira, 1º de junho, com uma série de atividades culturais, esportivas e sociais promovidas ao longo do mês. A secretária Ana Queila Zanardo falou ao vivo à TV Folha Regional sobre os eventos previstos.

A abertura oficial foi realizada na Praça Élio Micheloni, na manhã da última segunda-feira (1º de junho), com o tradicional hasteamento do Pavilhão Nacional e execução dos Hinos Brasileiro e de Adamantina, marcando o início das festividades do aniversário da cidade.

Segundo Ana Queila, a agenda contará na a primeira semana de junho com diversas ações voltadas à comunidade, incluindo uma roda de conversa com idosos em alusão ao Junho Violeta, campanha de conscientização sobre o combate à violência contra a pessoa idosa.

A população poderá participar: do 3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região; das atividades da Semana do Meio Ambiente com distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas; da final da Copa Selar de Futsal Categoria Menores; do torneio de Beach Tennis; das ações do projeto Integração Campo & Cidade e do Culto em Ação de Graças em celebração ao aniversário do município.

Ainda em junho tem o arraial em comemoração aos 30 anos do Projeto Asa, o Campeonato Varzeano e o batizado e troca de graduação dos capoeiristas do grupo Estrela da Barra. Além da troca do altar no Museu e Arquivo Histórico “Sestu Onishi”.

“Um dos pontos altos da programação acontece no dia 13 de junho, data em que Adamantina celebra oficialmente seus 77 anos. Na ocasião, será realizada a 1ª Corrida de Rua de Adamantina, com largada prevista para às 16h. Após a prova, o Parque dos Pioneiros receberá um telão para transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo”, destaca a Prefeitura.

Nos dias 27 e 28 de junho Adamantina vira sede do MotoRock Festival, na sua 3ª edição, com shows das bandas Tributo a Mamonas, Noção Zero, Vovódika, Rockzilla e Aero Vinil, além da Feira QualiAgro, da Feira da Mulher Empreendedora e da Omin que ocorrerão junto ao evento.

“Os eventos são feitos para a população. Por isso é importante que tenhamos essa parceria. Então fica aqui o nosso convite especial para prestigiar a programação, que foi pensada com muito carinho para atender todos os públicos. Será um prazer receber vocês em cada um de nossos eventos”, disse a secretária.

Por Folha Regional Adamantina

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