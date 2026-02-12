EXAMINA DIAGNÓSTICOS funcionará no período noturno

Mais tempo para cuidar da sua saúde, via agendamentos

A Examina Diagnósticos anunciou a ampliação de seu horário de atendimento para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. A partir deste mês de fevereiro, a unidade passará a funcionar também no período noturno, inicialmente às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h, exclusivamente para exames previamente agendados.

A iniciativa tem como foco atender pacientes que não conseguem comparecer durante o horário comercial, como trabalhadores e pessoas que não possuem flexibilidade na rotina diária. Com a nova opção de horário, a empresa busca proporcionar mais comodidade e agilidade no atendimento.

Na Examina Diagnósticos, os pacientes contam com uma série de exames, entre eles: ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, mamografia, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e exames de raio-x.

Os agendamentos devem ser realizados diretamente com a equipe da Examina Diagnósticos pelos telefones: (18) 3502-2202 / 18 99733-0045 e (18) 99603-4229.

A orientação é que os pacientes entrem em contato com antecedência para garantir disponibilidade de vagas e organização dos atendimentos.

A ampliação do horário reforça o compromisso da Examina Diagnósticos em oferecer um serviço acessível, moderno e alinhado às necessidades dos pacientes de Adamantina e região.

Por Folha Regional Adamantina

