Prefeitura de Adamantina divulga resultados da Pesquisa de Satisfação sobre o Transporte Coletivo

Com o objetivo de avaliar o serviço de transporte coletivo oferecido à população, bem como entender o que precisa ser melhorado, a Prefeitura de Adamantina realizou de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2025, uma pesquisa de satisfação sobre o transporte coletivo. Além disso, foi avaliado a faixa etária dos usuários, maneira como é efetuado o pagamento, pontualidade dos ônibus, entre outros. Participaram do levantamento, 93 pessoas que utilizam o serviço de maneira diária. A pesquisa apontou que mais de 58% estão satisfeitos com a prestação do serviço, seguido por regular com mais de 27%, muito satisfeito com 8,1% e insatisfeito com 6,1%.

Conforme os dados, do total de passageiros que responderam o questionário, 72,3% utilizam a linha Jardim Adamantina ao Jardim Brasil e 27,7% a linha que liga Parque do Sol ao Jardim Europa. Os 93 usuários indicaram que 44% do montante faz uso do transporte urbano de forma diária, 34% algumas vezes na semana, 15% algumas vezes no mês e, ainda, 7% de forma rara. O motivo da utilização que lidera o uso transporte diário é para trabalho com mais de 65%, o restante ficou dividido entre saúde, lazer e estudo e o destino final da viagem que foi de mais de 87% indicou o centro. Os principais usuários do transporte público municipal são os munícipes que tem mais de 60 anos. Depois, é dividido entre os que tem menos de 18 até 60 anos completos.

Avaliações quanto à prestação do serviço

Os itens como pontualidade, frequência, limpeza e conservação, educação e atendimento dos motoristas e cobradores, segurança, todos foram classificados entre bom e excelente acima dos 40%. Itens apontados que precisam de melhorias

Ainda conforme a pesquisa, 52% dos usuários do transporte coletivo, apontaram que os itinerários disponíveis atendem de forma parcial, mas 45% indicaram que atendem de forma plena e 3% não atendem. Foi solicitado ainda conforme a pesquisa que precisam ser melhoradas as informações sobre os horários e itinerários. Por fim, foi solicitado ainda que sejam disponibilizados mais horários, ampliação dos itinerários, limpeza dos veículos, seguido por pontualidade dos ônibus e melhor acessibilidade, limpeza dos veículos, melhor divulgação das informações e a segurança no transporte e o atendimento dos funcionários.

