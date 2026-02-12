Adamantina já conta com 53 câmeras de monitoramento instaladas na nova etapa do projeto integrado ao Programa Muralha Paulista

A ação conjunta realizada por meio das Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Obras já conta com a instalação de 53 câmeras de monitoramento em Adamantina. O Poder Público Municipal investe no projeto que vai funcionar integrado ao Sistema Estadual de Vigilância, programa Muralha Paulista.

Nesta nova etapa foram instaladas 25 câmeras no Cemitério da Saudade, são equipamentos realocados da região central para o novo local. O centro de Adamantina conta outras 28 novas câmeras com Inteligência Artificial Perimetral também já instaladas. Ao todo serão 35 equipamentos, as outras 7 câmeras vão monitorar mais 3 pontos da cidade, a finalização desta etapa do trabalho deve acontecer dentro de 15 dias. O sistema deve entrar em funcionamento em breve assim que todo processo técnico de instalação de todos os equipamentos seja realizado. Quando tudo estiver concluído a Polícia Militar vai começar a operar toda a estrutura com 100% do programa pronto e viabilizado.

Um investimento de R$ 55.850,00 por meio de licitação pública para melhorar o setor de segurança no município. As imagens vão direto para a 2ª. Companhia da Polícia Militar para auxiliar o trabalho realizado pela polícia em Adamantina.

O projeto funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura, Polícia Militar e Poder Judiciário.

Mais segurança

A segurança no Cemitério da Saudade foi reforçada as melhorias estruturais no local, que incluem o aumento da altura dos muros e adequações nos portões de acesso, com o objetivo de ampliar a proteção física do local já estão prontas.

O objetivo com o investimento é ampliar a segurança pública e patrimonial no município, aliando tecnologia de ponta à atuação das forças policiais locais.

Já está em estudo a ampliação do projeto com mais dos pontos de vigilância e novos equipamentos com câmeras com detecção e reconhecimento facial, identificação inteligente de pessoas e veículos, leitura de placas, cercas virtuais, contagem de pessoas e mapas de calor.

