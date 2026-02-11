Acrea recepciona voluntário do Japão e projeta iniciar resgate de tradição esportiva em Adamantina

Nesta sexta-feira (6) a diretoria da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina) recepcionou o voluntário Yudai Tanaka, de 22 anos, enviado pela JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão). O jovem é bacharel em Educação Física e foi oficialmente designado pelo Governo do Japão.

A vinda do especialista integra um programa de cooperação internacional e tem como objetivo fortalecer ações nas áreas social, educacional e esportiva no Município de Adamantina.

Com foco no Atletismo, a Acrea ressalta que o voluntário irá desenvolver atividades voltadas à formação de crianças e jovens nikkeis, nipo-brasileiros, brasileiros, idosos e toda comunidade em geral, por meio de treinamentos, oficinas e ações comunitárias que visam estimular hábitos saudáveis, disciplina e integração social. “O projeto simboliza a retomada e o fortalecimento das atividades esportivas da Associação, dando continuidade a um legado construído ao longo de 38 anos pelo Sr. Takeshi Matsuda e pela Sra. Toshie Matsuda, que desenvolveram um trabalho reconhecido na formação de crianças e jovens por meio do atletismo. A nova etapa do projeto busca preservar essa trajetória histórica, ao mesmo tempo em que amplia o alcance das atividades esportivas e socioeducativas no município”.

Ainda segundo a Associação, a iniciativa inclui melhorias na infraestrutura, limpeza e organização dos ambientes de treinamento, com o objetivo de garantir um espaço acolhedor e adequado para os atletas, as famílias e todos os participantes.

“Os associados têm demonstrado grande expectativa e sentimento de gratificação em receber o jovem voluntário em Adamantina. Como parte dos preparativos, diversos membros estão empenhados na organização, limpeza e adequação do Centro Esportivo Takeshi e Toshie Matsuda, espaço que sediará as atividades do projeto. E a expectativa é que a presença do voluntário amplie a participação da população nas atividades esportivas, fortaleça os laços comunitários e consolide o Centro Esportivo como espaço de integração social, intercâmbio cultural e promoção da saúde em Adamantina e região”, completou a diretoria da Associação.

Por Folha Regional Adamantina

