Calouros iniciam trajetória universitária com recepção especial na FAI

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) promoveu, na segunda-feira, 9 de fevereiro, a recepção oficial dos calouros, com participação massiva dos ingressantes em uma programação especial que reuniu Aula Magna, atividades de integração e acolhida institucional. As ações aconteceram no Auditório Miguel Reale, no Campus II, nos períodos vespertino e noturno.

O ponto alto da programação foi a Aula Magna com o tema “Profissões do Futuro e o Poder Transformador do Ensino Superior em Sua Jornada”, ministrada pelo professor doutor João Vianney, referência nacional nas áreas de educação, ensino a distância e políticas educacionais. A palestra estimulou reflexões sobre os desafios do mercado de trabalho e o papel do ensino superior na formação profissional e pessoal dos estudantes.

As atividades ocorreram em dois momentos: das 13h30 às 17h, para os cursos integrais, e das 19h20 às 22h30, para os cursos noturnos. Após a Aula Magna, os calouros foram recepcionados pelos docentes de seus respectivos cursos, quando puderam conhecer melhor a estrutura do campus, a organização acadêmica e as dinâmicas de cada graduação, além de participar da atividade de integração denominada “Cápsula do Tempo”.

Para o pró-reitor da FAI, professor doutor Bruno Ambrósio da Rocha, a recepção marcou mais do que o início do ano letivo. “Foi um momento de acolhimento e aproximação. A grande participação dos calouros demonstra o interesse em conhecer a instituição e compreender a estrutura dos cursos, fortalecendo o sentimento de pertencimento desde o primeiro dia”, destacou.

O vice-reitor da FAI, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, também deu as boas-vindas aos novos estudantes e destacou o compromisso institucional com a formação de qualidade. “Sejam todos muito bem-vindos. A FAI é, acima de tudo, uma grande família. Aos que iniciam agora essa nova etapa, desejo que aproveitem ao máximo tudo o que a instituição oferece: um corpo docente altamente qualificado, biblioteca com amplo acervo, laboratórios modernos e uma estrutura preparada para apoiar o crescimento acadêmico e profissional de cada estudante. Estamos aqui para oferecer o nosso melhor”, destacou.

