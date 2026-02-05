Vereador Cid Santos destaca conquistas de recursos e avanços na Saúde no primeiro ano de mandato

O vereador Cid Santos também concedeu entrevista ao jornalismo Folha Regional e avaliou o ano de 2025 como um período de grandes conquistas para o município, especialmente por meio da articulação política junto a deputados federais e estaduais. Segundo o parlamentar, parcerias com os deputados federais Adriana Ventura, Ricardo Salles e Gilberto Nascimento, além dos deputados estaduais Léo Siqueira e Mauro Bragato, resultaram em importantes avanços para a cidade.

Entre os principais resultados do período, Cid Santos destacou melhorias significativas na área da saúde, com a destinação de recursos voltados à redução da fila de espera por exames e atendimentos especializados. Para o vereador, garantir mais agilidade e dignidade no atendimento à população é uma das prioridades do mandato.

Na área legislativa, Cid ressaltou o Projeto de Lei nº 047/2025, que trata da transparência na administração pública. A proposta foi apresentada em parceria com as vereadoras Gabi Callil, Meire Alves e Marta Almeida, com o objetivo de fortalecer o acesso à informação, a fiscalização e o controle social sobre os atos do Poder Público.

Quanto ao relacionamento com o Poder Executivo, o vereador avaliou como positivo, afirmando que a administração municipal tem buscado atender às demandas encaminhadas pelos vereadores, que representam diretamente os pedidos da população.

Para 2026, Cid Santos afirmou que seguirá focado na busca de novos recursos, especialmente para a saúde, habitação popular e políticas sociais. Entre as propostas futuras, o parlamentar destacou a criação de projetos de lei voltados ao atendimento digno de pessoas enfermas e em situação de vulnerabilidade, como a implantação do CRAS Itinerante, visando ampliar o acesso aos serviços de assistência social.

