Coleta seletiva em Adamantina recicla apenas 2,5% do material recolhido, por falta de conscientização da população 

A coleta seletiva de materiais recicláveis em Adamantina é realizada toda terça-feira a partir das 5 horas da manhã, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e COOPERADAM – Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Adamantina.

Na terça-feira toda a coleta realizada na cidade pelos caminhões da prefeitura vai para a Central de Reciclagem que fica na Estrada Municipal ADM-30, km 2,5, S/N – Zona de Expansão – Córrego do Rancho. De acordo com os representantes da cooperativa apenas 2,5% da coleta que vai para a cooperativa todo mês é de reciclável. O restante é lixo, cerca de 1.000 toneladas que vão para o aterro sanitário particular, na Usina Alta Paulista, no bairro Aidelândia, na zona rural do município.

O poder público precisa pagar por tonelada para a destinação correta no aterro. A COOPERADAM enfrenta problemas com a falta de conscientização da população. No dia da coleta seletiva, terça-feira, muitos moradores colocam lixo orgânico misturado com reciclável que acaba contaminando o que poderia ser reaproveitado. Além desta dificuldade existe um outro problema, catadores de rua estão retirando os materiais recicláveis de maior valor dos sacos de lixo, deixando para a coleta seletiva apenas o orgânico e o rejeito.

Dados no País

Especialistas indicam um percentual reciclado (efetivo), a taxa real de reciclagem de resíduos sólidos urbanos no Brasil gira entre 3% e 8% do total coletado, segundo levantamentos da Abrelpe, Abrema e SNIS (dados de 2023-2025). Estudos mostram que de 30% a 80% de todo o lixo urbano gerado é potencialmente reciclável e reaproveitável (papel, plástico, vidro, metal e resíduos orgânicos para compostagem).

O Brasil gera cerca de 81 a 90 milhões de toneladas de lixo por ano, com uma taxa de coleta de aproximadamente 76 milhões de toneladas. Apesar da grande quantidade produzida, apenas uma pequena parcela (cerca de 4% a 8,3%) é efetivamente reciclada.

Para o plástico, a situação é ainda mais crítica: estima-se que apenas 1,2% de todo o lixo plástico seja reciclado.

Trabalho no município

Em Adamantina a cooperativa é a responsável pela execução da coleta, do processamento, do aproveitamento dos materiais recicláveis ou reutilizáveis produzidos na cidade, provenientes da coleta seletiva, bem como a disponibilização dos resíduos inservíveis, para sua disposição final de forma a atender as normas específicas vigentes.

Hoje a COOPERADAM conta com 20 cooperados que recebem em média mais de R$ 1.800,00 por mês com o resultado do trabalho e da venda dos materiais reciclados. O objetivo é aumentar o número de cooperados, mas para isso é fundamental a colaboração dos moradores separando corretamente o lixo orgânico dos recicláveis e colocando tudo em sacos para a coleta toda terça-feira que é feita das 5 horas da manhã ao meio-dia.

Se todos colaborarem é possível reciclar mais, ajudar o meio ambiente, dando a destinação correta aos materiais e assim ajudando famílias que dependem do reciclável como geração de renda. Se a coleta de recicláveis aumentar, a cooperativa pode chegar até a 30 cooperados, uma ajuda importante para toda a população.

A COOPERADAM conta hoje com máquinas, esteiras, prensas e estrutura física conquistados com apoio do poder público municipal.

A cooperativa ainda realiza a coleta semanal na área do comércio de Adamantina a partir das 6 horas da manhã para que os comerciantes separem os materiais recicláveis e coloquem a disposição para que o caminhão recolha tudo. Os cooperados pedem a colaboração de todos, os comerciantes podem avisar ainda a cooperativa sobre os materiais recicláveis a serem recolhidos por meio do telefone direto 99673-1831 de segunda a sexta-feira.

Outros serviços

O lixo eletrônico deve ser entregue sempre nos pontos de coleta, o principal fica na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 7h às 17h.

Restos de construção civil (areia, cimento, tijolo…) e os chamados volumosos (sofás, armários, mesas, guarda-roupas…) devem ser levados até o ponto de coleta RCC – Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, na Estrada Municipal ADM-30, km 02, S/N – Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 7h às 17h.

O óleo de cozinha usado deve ser levado também para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini.

A cada 4 litros de óleo usado entregues o morador recebe em troca 1 litro de óleo novo. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 7h às 17h.

Já a poda ou retirada de árvores precisa obrigatoriamente da autorização da prefeitura, para isso é preciso entrar no site do município www.adamantina.sp.gov.br no portal do cidadão para fazer o pedido ou ir pessoalmente até a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini.

Após o pedido técnicos vão avaliar a situação, se o entendimento sobre a necessidade for comprovado será dada a autorização para o serviço. A partir daí o morador precisa contratar um podador credenciado para o trabalho, e fica responsável pelo encaminhamento correto dos galhos para o local estipulado pelo poder público.

