MED IMAGEM: tradição e confiança em exames de diagnóstico em Adamantina e região

Quando o assunto é diagnóstico por imagem com precisão, segurança e atendimento humanizado, a MED Imagem se consolida como uma das referências em Adamantina e em toda a região. Com uma trajetória marcada pela credibilidade e excelência, a clínica alia tradição médica à mais moderna tecnologia disponível no mercado.

Sob a responsabilidade técnica do dr. Fernando Emed Jacinto, a MED Imagem oferece um portfólio completo de exames, atendendo pacientes particulares, convênios e encaminhamentos médicos com agilidade e alto padrão de qualidade.

Entre os principais serviços disponíveis estão raio-X digital, ultrassonografia geral, mamografia digital, densitometria óssea e os modernos exames de ultrassom 3D e 4D, que proporcionam imagens mais detalhadas e diagnósticos ainda mais precisos.

A estrutura da clínica também é um diferencial. Localizada em uma área central e de fácil acesso — em frente à praça Hélio Micheloni — a MED Imagem conta com um ambiente amplo, moderno e climatizado, pensado para oferecer conforto e bem-estar aos pacientes durante todo o atendimento.

Outro ponto de destaque é a equipe especializada, formada por profissionais capacitados e comprometidos com um atendimento ético, humanizado e eficiente, garantindo segurança em cada etapa do exame.

MED Imagem – diagnóstico com precisão e confiança. Endereço: alameda Navarro de Andrade, nº 376, centro em Adamantina. Telefone: (18) 3521-2612.

Por Folha Regional Adamantina

