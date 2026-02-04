Projeto Soul Feminina lança “Cartilha do Homem” como ferramenta inovadora no enfrentamento à violência doméstica em Adamantina

O combate à violência contra a mulher em Adamantina ganhou um novo e importante capítulo na manhã desta quarta-feira, 04, às 10h. O Fórum da Comarca de Adamantina foi palco do lançamento da “Cartilha do Homem – Caminhos para o enfrentamento da violência contra a mulher”, uma iniciativa do premiado Projeto Soul Feminina.

O material chega como um marco institucional e pedagógico, preenchendo uma lacuna histórica no enfrentamento à violência de gênero: o trabalho direto com os autores da violência. A iniciativa cumpre diretrizes expressas da Lei Maria da Penha, que prevê não apenas a punição, mas a implementação de grupos reflexivos e ações educativas para homens.

O lançamento reuniu autoridades e representantes de diferentes instituições, com a presença da vice-prefeita Lúcia Haga, dos vereadores Aguinaldo Galvão e Meire Alves Santos, além de integrantes da OAB Adamantina, do Centro Universitário de Adamantina, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Polícia Militar, das secretarias de Cultura e Turismo, Educação, Assistência Social, Saúde, e de Assuntos Jurídicos, reforçando o caráter interinstitucional e em rede da iniciativa.

No lançamento, a Idealizadora do projeto e titular da 3ª Vara da Comarca, a Juíza Dra. Ruth Duarte Menegatti destacou que a cartilha simboliza uma evolução na política judiciária local. “O enfrentamento da violência exige muito mais do que a punição legal; ele exige educação, conscientização e, acima de tudo, mudança de padrões culturais. Esta cartilha nasce com o propósito de documentar caminhos para a responsabilização, reconhecendo que proteger a mulher passa, necessariamente, pela transformação consciente do homem. Não é apenas sobre punir, é sobre evitar que a violência se repita”, afirma a magistrada.

Uma construção coletiva e técnica

A cartilha foi desenvolvida para servir de guia nos grupos reflexivos, atuando na desconstrução de crenças machistas e no estímulo à inteligência emocional. O material é assinado pela autora Denise Alves Freire, com apoio técnico de Denise Conde Godinho e Fátima Duarte Pacheco.

Para a autora, o documento é um convite à desconstrução de desigualdades históricas.

“Este material foi pensado de forma acessível e técnica para provocar a reflexão crítica. Queremos que o homem identifique e reconheça as múltiplas formas de violência, inclusive as não físicas, e compreenda que a masculinidade não precisa estar atrelada ao controle ou à dominação. A cartilha oferece ferramentas para que eles assumam a responsabilidade por suas histórias e construam relações baseadas na igualdade de direitos e dignidade”, explica Denise Alves Freire.

Atuação em Rede

O lançamento reforça a característica multidisciplinar do Projeto Soul Feminina, que atua em rede conectando o Poder Judiciário, Saúde, Assistência Social e instituições de ensino, como o Centro Universitário de Adamantina (FAI), parceiro estratégico em diversas frentes do programa.

A “Cartilha do Homem” passa a integrar o acervo de ações que consolidam Adamantina como referência estadual em práticas humanizadas de justiça e cidadania.

Por Jesana Lima – MTb 75.651

