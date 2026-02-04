Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina atende mais de 3200 ocorrências em 2025

Atuação dos militares compreende ainda Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis, Pacaembu e Pracinha

Por: Natacha Dominato

Pref. Adamantina

O Pelotão do Corpo de Bombeiros de Adamantina encerrou o ano de 2025 realizando o atendimento de 3222 ocorrências. A atuação dos militares compreende além de Adamantina os municípios de Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis, Pacaembu e Pracinha.

Foram registrados 2345 resgates que estão divididos entre acidentes de trânsito envolvendo carros, caminhões, motos, acidentes de trânsito envolvendo veículos e animais, carros e bicicletas comuns e elétricas, atropelamentos, aborto espontâneo, entre outros.

A equipe fez 286 atendimentos a incêndios como fogo em caçamba, em caminhão, no comércio, em entulho, fiação, galpão, lixo e, ainda, em mato.



O pelotão ainda realizou 568 salvamentos incluindo: alagamento em residência, socorro em moto arrastada pelas chuvas, apoio a pessoa, captura de animais como cachorros, cobras, gambás, capivaras, caracará, gatos, jabutis, jacarés, ouriços, tamanduás, tatus, entre outros.

Ainda configurado como salvamento, os bombeiros realizaram cortes de árvore, atendimento de ataques de insetos agressivos como marimbondos e abelhas, limpeza de vias em virtude da presença de óleo, queda de fios, entre outras ações.

Durante o ano, foram promovidas também 23 ações de educação pública que consistem em instruções, palestras, simulados e atividades educativas.

“Diante de situações em que as pessoas estão correndo risco de morte, incêndios, acidentes ou, ainda, que precisam de resgate, as pessoas devem acionar o Corpo de Bombeiros, pois a nossa prontidão está à disposição para auxiliar a população. Para isso, basta discar 193”, orienta o tenente Poli, comandante do pelotão de Adamantina.