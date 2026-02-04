Polícia Civil firma importante parceria com a Educação em Adamantina

Nesta semana a Polícia Civil por meio da Delegacia Seccional de Adamantina realizou junto à Secretaria Municipal de Educação do Município de Adamantina reunião estratégica para fortalecer laços entre a Instituição e a comunidade escolar do Município, visando prevenção e informação sobre assuntos relacionados à atividade de polícia judiciária e segurança pública.
Participaram da reunião o Delegado Seccional Dr. Carlos Roberto Vasconcelos e a Delegada Assistente Dra. Laíza Fernanda Rigatto, que receberam as ilustríssimas senhoras Andréia Franzo Justo, Maria Aparecida Fortuna Clara e Maria Renata Belém, representantes da comunidade escolar. Na reunião foi firmada parceria vital com a URE de Adamantina e o programa Conviva SP.
O foco da parceria visa à prevenção ao uso de drogas, combate à violência doméstica e proteção à mulher, enfrentamento ao bulliyng e outras formas de discriminação, bem como fomentar a experiência prática e vocacional. Além da presença de palestrantes em sala de aula, os alunos terão a oportunidade de visitar a Delegacia Seccional onde participarão de dinâmicas e palestras vocacionais que apresentam o dia a dia da Polícia Civil, mostrando as carreiras e o impacto social das carreiras policiais.
