Programa Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina passa a contar com a parceria do Fundo Social e contará com a criação de uma comissão

O programa Feira da Mulher Empreendedora, inicialmente sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, passa a contar também com a parceria do Fundo Social, possibilitando a ampliação das atividades, o aumento do alcance das ações e o fortalecimento do apoio às mulheres empreendedoras.

O objetivo do trabalho é fomentar, fortalecer e dar visibilidade às mulheres empreendedoras do Município de Adamantina, promovendo inclusão social, autonomia econômica, geração de renda e desenvolvimento local.

A iniciativa é direcionada às mulheres empreendedoras, formais ou informais, bem como àquelas que desejam iniciar sua atuação no empreendedorismo, oferecendo espaços, incentivo, orientação, capacitação e oportunidades de comercialização, em conformidade com o disposto na Lei nº 4.329, de 19 de abril de 2024, que instituiu o Programa Feira da Mulher Empreendedora.

Como medida de fortalecimento da política pública, está prevista a criação de uma comissão com participação ativa das mulheres empreendedoras, assegurando-lhes voz efetiva, participação real e protagonismo nas decisões, no planejamento e na definição das ações vinculadas ao programa.



Essa estrutura participativa garante que as diretrizes do programa estejam alinhadas às necessidades concretas das mulheres empreendedoras, promovendo maior efetividade e sustentabilidade das ações.

A atuação integrada entre poder público, Fundo Social e mulheres empreendedoras consolida o Programa Feira da Mulher Empreendedora como uma iniciativa estratégica para o fortalecimento do empreendedorismo feminino e para o desenvolvimento econômico e social de Adamantina.

No dia 08 de fevereiro das 16h às 20h será realizada a Feira descentralizada no Parque Caldeira.

Jornalista Caio Vasques

