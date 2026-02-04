Professores da rede pública municipal de ensino de Adamantina já receberam o aumento da complementação salarial atingindo o mínimo nacional

O piso salarial nacional dos professores da rede pública da educação básica passou por atualização no início de 2026, após a publicação de uma medida provisória no dia 21 de janeiro, que modificou a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. A legislação é a que estabelece o piso salarial profissional nacional do magistério público, servindo como referência mínima para a remuneração dos docentes em todo o país.

Com a mudança, o novo piso foi fixado em R$ 5.130,63, valor que representa um reajuste de 5,4% em relação ao montante anteriormente em vigor. A atualização tem como objetivo assegurar a valorização dos profissionais da educação básica pública, além de manter o poder de compra dos salários frente às variações econômicas.

Em Adamantina, o impacto da nova regra já foi sentido pelos professores da rede municipal. Para garantir o cumprimento do piso nacional, o poder público municipal realizou uma complementação salarial, ajustando os vencimentos dos profissionais até o valor mínimo estipulado pela legislação federal.

Segundo informações da administração municipal, o aumento da complementação foi efetivado pelo município e incluído na folha de pagamento do mês de janeiro, assegurando que os salários pagos estejam em conformidade com o novo piso nacional.

A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina com o cumprimento da legislação vigente e com a valorização dos profissionais do magistério.

