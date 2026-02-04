Docentes e alunos da FAI marcam presença no CIOSP 2026

O Centro Universitário de Adamantina – FAI esteve amplamente representado no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), edição de 2026. Considerado o maior evento da área na América Latina, o congresso reuniu docentes e discentes da instituição em uma imersão de quatro dias voltada à inovação, ciência e tecnologia odontológica.

Um dos destaques da participação institucional foi a atuação da docente do curso de Odontologia da FAI, Prof.ª Ma. Livia Maluf. A convite da empresa TDK Eurodonto, a professora ministrou uma palestra focada em Endodontia, apresentando protocolos clínicos e tecnologias de limas utilizadas tanto na prática diária quanto nos cursos de especialização.

Além da exposição teórica, a docente conduziu um hands-on (atividade prática supervisionada) permitindo que os congressistas aplicassem imediatamente os conceitos abordados.

“Participar do CIOSP 2026 foi uma experiência extremamente marcante. Foi uma oportunidade única de compartilhar conhecimento em um evento de dimensão internacional. Ver os alunos colocando em prática aquilo que aprenderam naquele dia foi, sem dúvida, um dos pontos altos da experiência”, afirmou Livia.

Durante a palestra da professora Livia, os alunos da FAI compareceram em peso, demonstrando engajamento acadêmico. “Muitos alunos prestigiaram esse momento. Tivemos a oportunidade de registrar esse encontro com fotos, que simbolizam a integração entre ensino, prática e vivência profissional”, destacou a docente.

Sobre o CIOSP

Promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP possui uma trajetória de 68 anos, sendo referência global desde 1957. A edição de 2026 manteve a tradição de grandiosidade, recebendo mais de 70 mil participantes e reunindo expositores de países como Suíça, Alemanha, Japão, China e Estados Unidos.

A feira comercial do evento apresentou as últimas tendências em equipamentos, softwares e materiais odontológicos, reforçando o compromisso do congresso com a transformação tecnológica da profissão.

Para a professora Livia, o apoio da FAI é decisivo para a formação qualificada. “Isso demonstra o compromisso da faculdade com uma formação completa, que vai além da sala de aula e prepara o aluno para os desafios reais da profissão”, concluiu.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

