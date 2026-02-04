Beth Meirelles aponta a Educação Especial e o Ensino Integral entre os principais focos do ano letivo de 2026

Tendo em vista o início do ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino, a personagem do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional segunda-feira passada (26) foi a secretária de educação Beth Meirelles, que assumiu o cargo assumiu no dia 1º de janeiro de 2025, e, portanto, completou um ano de trabalho.

De acordo com os números de matriculados, cerca de 2.540 alunos voltaram para as salas de aula das oito creches (700), das três pré-escolas (500) e das três escolas de Ensino Fundamental (1.200).

Beth, que tem 56 anos de carreira na Educação, falou sobre as perspectivas para o novo ano letivo e ressaltou como um dos principais focos a Educação Especial. “Existe uma demanda muito grande de crianças atípicas e estamos providenciando os cuidadores concursados no final de 2025 para acompanhá-las nas salas de aula. Entendemos as mães, sabemos das dificuldades e queremos trabalhar junto com a família para que haja um desenvolvimento integral dos alunos. Por isso vamos chama-las para uma conversa”.

Outro ponto destacado pela secretária na entrevista disse respeito à concretização do Ensino em Tempo Integral no município. “Para este ano a nossa equipe fez um estudo para planejar o que fazer no contraturno escolar, e elaboráramos um projeto que pudesse fazer com que os alunos se sentissem melhor e se desenvolvessem. Além das disciplinas curriculares normais, eles terão momentos com brincadeiras tradicionais, aulas de tecnologias e informação, educação financeira, projeto de vida com educação saudável, trânsito, saúde, educação ambiental. Também estamos terminando de estruturar um projeto em parceria com a FAI (Centro Universitário de Adamantina) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para levarmos os alunos do 4º e 5º ano lá no Campus III (antigo CSU) e oferecermos atividades esportivas acompanhados por monitores”.

Por Folha Regional Adamantina

.