CIS – Centro Integrado de Saúde passará por reformas estruturais e atendimento será em novos locais

O CIS – Centro Integrado de Saúde que fica na Rua Josefina Dall'Antonia Tiveron, 120 – Centro, realizou em média em janeiro de 2026 mais de 1.000 consultas médicas e mais de 3.000 atendimentos entre procedimentos, enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição.

O centro passará por reformas estruturais e com isso os atendimentos prestados à população estão sendo redirecionados para outros locais. As sessões de fisioterapia que eram realizadas no CIS já estão sendo feitas no prédio conhecido como “Postão”, que está localizado na Avenida Vitório Romanini, 16 – Centro.

Também a partir do dia 09 de fevereiro os atendimentos da UBS – Unidade Básica de Saúde Vila Cicma, que funciona no mesmo prédio, serão transferidos para o “Postão”.

Ainda na mesma data, 09 de fevereiro, o atendimento aos moradores feito pelo dr. Jorge Luis Alonso Espinosa especialista clínico geral (FAI) será a partir das 18hs também no “Postão”.



Serão mantidos no CIS temporariamente os trabalhos da vigilância epidemiológica, do ambulatório de infectologia, clínica geral com a dra. Sueli Aparecida Rombaldi Cunha, atendimento psicológico com 3 profissionais, fonoaudiologia, nutricionista, pediatra, ginecologia/saúde da mulher e ultrasom. Aos poucos estes trabalhos também serão transferidos para outros locais, que serão definidos e divulgados em breve.

Adamantina conta com 8 Unidades de Saúde que realizam 11 estratégias da Saúde da Família.