Congresso técnico da 18ª edição da Copa FAI de Futsal de Adamantina acontece na próxima semana

O torneio conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina – FAI**, que dá nome à competição.

No entanto, representantes das 16 equipes inscritas participam na próxima terça-feira (10), a partir das 19h no anfiteatro Fernando Paloni do congresso técnico. O encontro visa apresentar aos membros dos times de Adamantina e região todas as regras da competição, os dias de jogos, horários e os cabeças de chave.

Para este ano, a novidade no regulamento está no fato das equipes poderem contar com até dois atletas federados de idade livre; até dois atletas federados da categoria Sub-20 e todos com vínculo no exercício de 2025.