Congresso técnico da 18ª edição da Copa FAI de Futsal de Adamantina acontece na próxima semana

O torneio conta com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina – FAI**, que dá nome à competição.
No entanto, representantes das 16 equipes inscritas participam na próxima terça-feira (10), a partir das 19h no anfiteatro Fernando Paloni do congresso técnico. O encontro visa apresentar aos membros dos times de Adamantina e região todas as regras da competição, os dias de jogos, horários e os cabeças de chave.
Para este ano, a novidade no regulamento está no fato das equipes poderem contar com até dois atletas federados de idade livre; até dois atletas federados da categoria Sub-20 e todos com vínculo no exercício de 2025.
Além disso, a 18ª edição ainda traz uma ação solidária. Cada equipe inscrita deverá entregar uma cesta básica até a data do congresso técnico. Tudo o que for arrecadado, será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.
“A Copa FAI é mais do que uma competição, é um evento que integra esporte, solidariedade e educação. Neste ano, além de liberarmos atletas federados e Sub-20 para elevar o nível técnico, também contamos com a parceria do Centro Universitário de Adamantina – FAI. A expectativa é de mais uma edição com ginásio cheio, grandes jogos e forte envolvimento da comunidade adamantinense”, afirma Luiz Alexandre Hagui, secretário da SELAR.