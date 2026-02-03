Secretaria de Assistência Social de Adamantina promove capacitação com representantes de instituições

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu na última semana, capacitação para discutir o fortalecimento das Redes Intersetoriais de Proteção, com foco na articulação entre políticas públicas, no alinhamento de fluxos, atribuições e responsabilidades e na qualificação das intervenções intersetoriais. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu na última semana, capacitação para discutir o fortalecimento das Redes Intersetoriais de Proteção, com foco na articulação entre políticas públicas, no alinhamento de fluxos, atribuições e responsabilidades e na qualificação das intervenções intersetoriais. O objetivo é promover uma atuação mais integrada, eficaz e comprometida com a garantia de direitos de crianças, adolescentes, pessoas adultas, idosas e seus familiares, conforme os protocolos e regimentos internos das redes do município.

A programação visa fazer com que as práticas às normativas vigentes sejam alinhadas, mas também fortalecer a cultura de trabalho em rede e aprimorar os fluxos de comunicação e encaminhamentos, garantindo atendimentos mais eficazes, humanizados e integrados.

Participaram dos encontros representantes de 30 instituições e equipamentos do município, envolvendo aproximadamente 140 gestores, dirigentes institucionais, profissionais e técnicos das Redes Intersetoriais. “A diversidade de instituições participantes reflete o caráter amplo, intersetorial e corresponsável da capacitação, reunindo praticamente todos os serviços estratégicos do município envolvidos na proteção e garantia de direitos da população atendida”, afirmam os responsáveis pela Rede Intersetorial de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, Bruno Rissatto, e pela Rede de Proteção e Atenção à Pessoa Adulta e Idosa e seus Familiares, Patrícia Adriana Mendes.

Entenda o que são as redes intersetoriais As redes intersetoriais funcionam como espaços permanentes de articulação, diálogo e corresponsabilização entre diferentes políticas públicas e instituições. Elas se reúnem de forma periódica para: discutir casos em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos; planejar ações conjuntas; alinhar fluxos de atendimento e encaminhamentos; monitorar resultados e propor melhorias. A coordenação é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e as decisões são tomadas de forma horizontal, cooperativa e coletiva, respeitando os princípios de intersetorialidade, ética, sigilo e proteção integral.

Para 2026, os responsáveis afirmam que os objetivos são: atualização dos protocolos e fluxos intersetoriais; criação de instrumentos padronizados de monitoramento e registro; fortalecimento da escuta qualificada e do acolhimento humanizado; ampliação das capacitações continuadas; aprimoramento da comunicação entre os serviços e a consolidação de práticas profissionais alinhadas às normativas legais. “O foco é garantir uma Rede mais estruturada, integrada, eficiente e resolutiva, com papéis claros e atuação articulada, por isso agradecemos o apoio das lideranças dos órgãos públicos, das organizações da sociedade civil e dos conselhos de políticas públicas, como o CMDCA, CMPI, CMAS e CMPD, que são tão ativos em nosso município”, comenta Andreia Regina Ribeiro, secretária de assistência social.

Jornalista Natacha Dominato

