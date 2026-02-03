Close Menu
Prefeitura de Adamantina orienta sobre como consultar estoque da farmácia municipal

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que apesar de estar sendo veiculado que o estoque da farmácia municipal não está atualizado atendendo a lei federal nº14.654 de agosto de 2023, a informação não procede.

O estoque dos medicamentos disponibilizados na farmácia municipal pode ser conferido diariamente em: https://transparencia.adamantina.sp.gov.br/resultado-medicamentos. Além disso, o mesmo link foi disponibilizado em: https://www.adamantina.sp.gov.br/medicamentos-farmacia-municipal

A orientação é que os interessados busquem os canais oficiais do município como o site (www.adamantina.sp.gov.br) e o perfil oficial no Instagram (@prefeitura.adamantina) a fim de se certificar da informação.

