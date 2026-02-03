Adamantina terá pré-folia e trenzinho da alegria para celebrar o carnaval

A maior festa popular brasileira que é o carnaval está chegando e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação que tem início neste final de semana com a “Pré – folia Parque” no sábado (7), a partir das 17h no Parque dos Pioneiros com Los Kandangos e Banda Sem Limites. A maior festa popular brasileira que é o carnaval está chegando e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação que tem início neste final de semana com a “Pré – folia Parque” no sábado (7), a partir das 17h no Parque dos Pioneiros com Los Kandangos e Banda Sem Limites.

Já no domingo(8) é a vez da “Matinê: Caldeira Folia Kids”, uma iniciativa voltada para as crianças no Parque Caldeira. As atrações serão Los Kandangos e Circo Folia a partir das 16h. A matinê ainda contará com a participação de 20 mulheres que integram o Programa Feira da Mulher Empreendedora que na oportunidade estarão expondo e comercializando seus produtos.