Prefeitura de Adamantina homologa concessão do antigo IBC para empresa Pro Temper Vidros

A Prefeitura de Adamantina homologou o resultado da Concorrência Pública nº 01/2025, que definiu a empresa Pro Temper Vidros Ltda como a nova concessionária do imóvel onde funcionava o antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC). Localizado na Vila Industrial, às margens da Avenida Rio Branco, o espaço será destinado à expansão das atividades industriais da empresa, com previsão de investimento de R$ 5,8 milhões.

A decisão foi oficializada após a análise da Comissão Permanente de Licitação e da Comissão Especial de Avaliação, que validaram a proposta técnica apresentada pela empresa. A Pro Temper Vidros foi a única participante habilitada no certame e obteve pontuação final de 24,5 pontos, atendendo integralmente aos critérios estabelecidos no edital, que adotou a modalidade de julgamento por “Melhor Técnica”.

O imóvel concedido possui área total superior a 17 mil metros quadrados, incluindo um armazém com aproximadamente 7,6 mil metros quadrados, estrutura considerada estratégica para o crescimento industrial e logístico da empresa no município.

PLANO DE INVESTIMENTOS E GERAÇÃO DE EMPREGOS

Para assumir a concessão de direito real de uso do imóvel, a Pro Temper apresentou um plano de metas que prevê impactos diretos na economia local. Entre os compromissos assumidos estão:

Investimento de R$ 5.800.000,00, destinado à adequação, modernização e reaproveitamento da estrutura existente;

Geração de 70 empregos diretos, ampliando o mercado de trabalho no município;

Retorno estimado de R$ 852 mil em arrecadação tributária, considerando impostos como ISS, ICMS, IPVA e IPI, no período de 12 meses após o início das atividades;

Prazo de até 365 dias para a conclusão das obras e o início efetivo da operação no local.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E MELHORIAS URBANAS

De acordo com o edital, a empresa vencedora será responsável por todas as despesas de reforma e adequação do imóvel, incluindo a substituição integral das redes elétrica e hidráulica, pavimentação interna, cercamento de todo o perímetro, além de adequações obrigatórias de acessibilidade e sistemas de prevenção e combate a incêndio.

Além das intervenções internas, a concessionária também deverá executar melhorias urbanísticas no entorno do imóvel, como a padronização das calçadas e o recapeamento do asfalto adjacente, contribuindo para a valorização da Vila Industrial e para a mobilidade urbana da região.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato de concessão terá vigência de 15 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme previsto em edital. A assinatura do Termo de Concessão, no entanto, ainda depende da aprovação de uma lei autorizadora específica pela Câmara Municipal de Adamantina.

A concessão do antigo IBC é vista pela administração municipal como uma ação estratégica para estimular o desenvolvimento econômico, reaproveitar um imóvel público de grande porte e atrair investimentos privados, fortalecendo o setor industrial e ampliando a arrecadação do município.

