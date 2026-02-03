SELAR define equipes que irão participar da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, através da SELAR (Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) através do secretário de esportes Luiz Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e o diretor de esportes Luciano Netto, definiram nesta segunda-feira (2) em sua sede as 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas, que estarão participando da melhor e mais bem organizada competição de futsal da região da Alta Paulista a 18ª Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina.

DEZESSEIS EQUIPES

As 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas são as seguintes:

-Parque Iguaçu

-Os Primos

-Hookan Valen

-Adamantina City

-Pedalada Futsal

-Morro Lucélia

-Rangers Rovers

-Salmourão

-Bastos

-Fenix

-Zé Maria/CW

-Os Quaiados

-Universitários

-Arsenal

-Ominitrix/Adamantina

-Mariápolis

INÍCIO DA COMPETIÇÃO DIA 23 FEVEREIRO

A competição da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina terá o seu início dia 23 (segunda-feira) com a realização de três jogos a partir das19h30 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

Por: Jair Kbça / Fontes de Informações: Selar Adamantina

.