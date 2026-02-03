SELAR define equipes que irão participar da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, através da SELAR (Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) através do secretário de esportes Luiz Alexandre Hagui “Xandy do Chopp” e o diretor de esportes Luciano Netto, definiram nesta segunda-feira (2) em sua sede as 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas, que estarão participando da melhor e mais bem organizada competição de futsal da região da Alta Paulista a 18ª Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina.
DEZESSEIS EQUIPES
As 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas são as seguintes:
-Parque Iguaçu
-Os Primos
-Hookan Valen
-Adamantina City
-Pedalada Futsal
-Morro Lucélia
-Rangers Rovers
-Salmourão
-Bastos
-Fenix
-Zé Maria/CW
-Os Quaiados
-Universitários
-Arsenal
-Ominitrix/Adamantina
-Mariápolis
INÍCIO DA COMPETIÇÃO DIA 23 FEVEREIRO
A competição da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina terá o seu início dia 23 (segunda-feira) com a realização de três jogos a partir das19h30 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.
Por: Jair Kbça / Fontes de Informações: Selar Adamantina
.