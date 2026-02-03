Prefeitura contrata empresa para serviços de roçagem em áreas públicas em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina concluiu o processo de dispensa de licitação para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de roçagem mecanizada em áreas públicas do município. O procedimento integra o Processo nº 749/2026 e tem como objetivo reforçar a manutenção e a conservação de espaços urbanos, como praças, canteiros, vias públicas, áreas institucionais e terrenos pertencentes ao poder público.

De acordo com o termo de referência que acompanha o edital, o contrato prevê a possibilidade de roçagem de até 150 mil metros quadrados. Esse quantitativo, no entanto, representa apenas o limite máximo estimado e não configura obrigação de execução integral. A efetiva medição das áreas atendidas dependerá das demandas e das orientações emitidas pelo Departamento de Zeladoria e Revitalização Urbana, responsável por indicar os locais e autorizar os serviços conforme a necessidade.

A empresa vencedora do certame foi a Leon Martins Engenharia Ltda, conforme termo de ratificação assinado na quinta-feira (29) pelo prefeito do município. O valor total do contrato é de R$ 15 mil, com vigência de 12 meses a partir da assinatura, período em que os serviços poderão ser solicitados de forma gradual, por meio de ordens específicas da administração municipal.

Ainda segundo a documentação oficial, a contratação se justifica pela alta demanda de manutenção das áreas públicas, especialmente em períodos de maior crescimento da vegetação. O município aponta que o efetivo próprio não é suficiente para atender todas as frentes necessárias em tempo hábil, tornando indispensável o apoio de empresa especializada.

O contrato estabelece que a empresa será responsável por fornecer equipamentos, mão de obra, uniformes e equipamentos de proteção individual, além de atuar sob supervisão técnica habilitada. Os serviços deverão seguir normas ambientais, sanitárias e de segurança do trabalho, com acompanhamento e fiscalização da Prefeitura durante toda a execução.

Por Siga Mais

