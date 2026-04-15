Alunos da rede municipal e entidades assistem ao musical “A Rainha do Gelo” em Adamantina

Alunos das escolas municipais e integrantes de entidades assistenciais de Adamantina, tiveram a oportunidade de assistir gratuitamente ao musical “A Rainha do Gelo”, apresentado nesta terça-feira no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O espetáculo é uma idealização da Casa de Artes Elis, com realização do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil, viabilizado por meio da Lei Rouanet.

Para garantir o acesso do público infantil, a Prefeitura disponibilizou transporte aos estudantes durante o horário escolar, possibilitando a participação de um maior número de crianças.

Ao todo, foram realizadas quatro sessões, todas com lotação máxima. Em uma das sessões a participação também de estudantes de Lucélia, Pracinha e Flórida Paulista O anfiteatro, que possui capacidade para 260 pessoas, recebeu grande público ao longo do dia.

A peça teatral narra a história de duas irmãs que lutam pelo bem do reino onde vivem. A trama se desenvolve quando uma delas, que possui poderes especiais fora de controle, acaba congelando todo o local. A partir disso, a outra irmã inicia uma jornada em busca de soluções para reverter a situação.

O espetáculo proporcionou uma experiência imersiva ao público, com o uso de efeitos especiais, além de contar com elenco formado por atores e cantores, acompanhados por banda ao vivo. A ação reforça o compromisso da administração municipal em promover o acesso à cultura e incentivar a formação cultural das crianças do município.

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