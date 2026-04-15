Câmara de Adamantina vota nove projetos em sessão extraordinária

Os vereadores de Adamantina se reúnem nesta quarta-feira (15), a partir das 13h, para a 12ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal. A convocação inclui a análise, em regime de urgência especial, de projetos relacionados à proteção animal, educação e repasses financeiros para entidades assistenciais.

Entre os itens que retornam ao plenário estão propostas voltadas à causa animal, apresentadas pelo vereador Daniel Augusto da Silva Fabri. Os projetos tratam da criação de ações educativas nas escolas e da aplicação de penalidades em casos de maus-tratos. As matérias já haviam sido discutidas anteriormente e agora seguem para nova votação.

Também voltam à pauta iniciativas debatidas na última sessão, como a criação de cargos efetivos para apoio especializado na rede de ensino e a reorganização do Conselho Municipal de Política Urbana. Outro projeto em análise prevê a revisão dos salários dos servidores do Legislativo.



No campo financeiro, os parlamentares devem autorizar o repasse de recursos provenientes de emendas federais. A proposta contempla o envio de verbas para a Casa do Garoto e para o Lar Cristão de Adamantina, além da abertura de crédito suplementar destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social.