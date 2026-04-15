Homenagem: passarelas em Adamantina receberão nome do advogado Alceu Adib Maluf

A Prefeitura de Adamantina enviou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 025/2026, que prevê dar o nome de “Passarela Dr. Alceu Adib Maluf” às estruturas localizadas no viaduto da Rua Joaquim Nabuco, que ligam o centro à Vila Jamil de Lima. A proposta será votada em sessão extraordinária nesta quarta-feira (15).

A homenagem reconhece a trajetória do advogado Alceu Adib Maluf, que viveu por mais de 50 anos na cidade e faleceu em 2023, aos 94 anos. Formado pela Universidade de São Paulo, ele atuou como um dos pioneiros da advocacia na região, além de colaborar com a Justiça como promotor ad hoc e juiz substituto.

Maluf também participou da criação da subseção local da OAB e ocupou cargos de liderança. No serviço público, foi Procurador do Estado de São Paulo por mais de duas décadas.

As passarelas, inauguradas em 1996 e recentemente reformadas, são importantes para a mobilidade urbana do município e ainda não possuíam denominação oficial. A proposta busca preservar o legado do profissional, reconhecido por sua atuação jurídica e contribuição à comunidade. (Por: Redação – Fotos: Impacto (Dr. Alceu) e Adamantina NET (Passarella)