Adamantina criou 269 novas empresas com registro na Jucesp durante o ano de 2025

Em 2025, foram abertas 4.776 novas empresas na região de Presidente Prudente, um crescimento de 13% em relação a 2024, que registrou 4.224 constituições, de acordo com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Já em todo o Estado, foram 405 mil novas empresas, 10% a mais do que em 2024, quando houve 368 mil constituições. O avanço também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 242.364 no ano. O número representa alta de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.

Para a secretaria, os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, “confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo”.

CRESCIMENTO EM ADAMANTINA

O crescimento de novas empresas no ano passado (2025) em relação ao ano anterior (2024), mostra uma evolução na maioria dos municípios da região de Presidente Prudente, porém nem todos podem comemorar.

O município de Adamantina é um dos municípios que apresentaram evolução considerável em relação ao ano anterior. No ano de 2024 foram criadas um total de 211 empresas no Município de Adamantina, já em 2025 foram criadas um total de 269 novas empresas, com registro na Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

O levantamento foi publicado no jornal O Imparcial de Presidente Prudente, que traz o levantamento de todos os Municípios do Oeste Paulista.

Adamantina de acordo com o levantamento é um dos municípios da região de Presidente Prudente que apresentaram maior crescimento no ano passado em relação ao ano anterior (2024).

Para o presidente do Sincomércio Sergio Vanderlei, o crescimento de Adamantina os números refletem a força econômica de Adamantina na região.

Por Folha Regional Adamantina

