Com baixa no estoque, Banco de Sangue de Adamantina precisa de doadores

O Banco de Sangue da Santa Casa de Adamantina sofreu uma baixa no estoque neste início de ano. A reportagem do Jornal Folha Regional conversou com a nova coordenadora do BS, enfermeira Aline Fresca Dias, sobre o assunto.

“A redução de doadores neste período ocorre em razão das férias e de viagens, ao passo que a demanda de transfusões para pacientes da Santa Casa se mantém nesta época”, disse.

Para doar é necessário apenas ter idade entre 16 e 69 anos – os menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável -, levar documento com foto, pesar acima de 50 kg, sentir-se bem (boa saúde) e estar bem alimentada. Recomenda-se ainda evitar consumo excessivo de bebida alcoólica e alimentos gordurosos no dia anterior.

“Com essa baixa no estoque, precisamos de doadores de todos os tipos sanguíneos. Pode ter certeza que você é o tipo certo de alguém”, ressaltou Aline.

O Banco de Sangue de Adamantina fica localizado no prolongamento da Avenida Rio Branco, anexo à Santa Casa.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h.

Mais informações podem ser obtidas ao ligar no telefone (18) 3502 2200 e pedir para transferir no Banco de Sangue.

A colaboração dos adamantinenses e também dos moradores das cidades vizinhas é essencial, reforça Aline, para garantir o atendimento a pacientes da nossa Santa casa que precisam de transfusões.

Doe! Seu gesto pode fazer a diferença na vida de alguém neste momento.

Por Folha Regional Adamantina

.