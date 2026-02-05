Prossegue as obras na segunda passarela no viaduto da Rua Joaquim Nabuco

No final do mês de janeiro, a Prefeitura de Adamantina iniciou as obras de recuperação da segunda passarela localizada no viaduto da Rua Joaquim Nabuco. A intervenção acontece após a conclusão dos trabalhos na primeira passarela, que já foi liberada para a circulação normal de pedestres.

Conforme anunciado anteriormente pelo prefeito José Tiveron, as melhorias no local estão sendo executadas de forma gradual, garantindo segurança, durabilidade e melhores condições de uso para a população. Com a finalização da primeira etapa, os serviços avançaram agora para a segunda passarela.

Nesta fase da obra, todas as antigas placas de concreto da passarela foram removidas. Segundo a Prefeitura, essas placas estavam instaladas há muitos anos e apresentavam desgaste significativo. No momento, os trabalhos se concentram na restauração da estrutura metálica existente, com foco na correção de pontos de corrosão e outros problemas estruturais identificados durante a avaliação técnica.

A recuperação da estrutura metálica é uma etapa fundamental para garantir a instalação do novo piso de concreto, que seguirá o mesmo padrão adotado na primeira passarela. O novo piso será executado sobre vigotas de concreto protendido, blocos de EPS (isopor) e tela soldada de aço, todos devidamente instalados sobre a estrutura metálica restaurada. Essa solução de engenharia busca aumentar a resistência, a segurança e a vida útil da passarela.

Após a concretagem, a passarela permanecerá interditada pelo período necessário para a secagem e cura do concreto, conforme estabelecem as normas técnicas de construção. Somente após a conclusão desse processo a estrutura será liberada para o tráfego de pedestres.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é de que o prazo de execução desta segunda etapa seja menor em comparação à primeira passarela. Isso se deve à experiência adquirida durante a fase inicial da obra e às soluções de engenharia já testadas e aplicadas com sucesso anteriormente.

A Prefeitura reforça que as intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, priorizando a segurança e o bem-estar da população que utiliza diariamente as passarelas do viaduto da Rua Joaquim Nabuco.

